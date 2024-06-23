美高官就南海問題攻擊中國　中國駐越使館駁斥

中評社北京6月23日電／據中國駐越南使館：中國駐越南使館發言人就美高官就南海問題肆意攻擊中國答記者問。



問：美國國務院助理國務卿康達22日訪問越南期間惡意炒作南海問題，妄稱中國近期在南海有關涉菲律賓特別是仁愛礁的行為“不負責任，具有侵略性和危險性，嚴重破壞穩定”。中方對此有何評論？



答：中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中國最早發現、命名和開發利用南海諸島及相關海域，最早開始並持續、和平、有效地對南海諸島及相關海域行使主權和管轄。中國在南海的領土主權和海洋權益具有充分的歷史和法理依據。中方在本國管轄海域開展正常的巡航執法等活動，符合《聯合國海洋法公約》在內的國際法。



仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分，仁愛礁問題的歷史經緯十分清楚。美國為了自身地緣政治私利，屢屢插手、挑撥中菲涉海問題，一方面慫恿支持配合菲律賓在南海侵權挑釁，甚至動輒以《美菲共同防禦條約》相威脅，明目張膽地為菲撐腰打氣，一方面罔顧事實、顛倒是非、放大爭議、挑動對抗，對中方正當維權進行無端指責。美方行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中方的主權和權益，嚴重危害地區和平穩定，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。



在中國和東盟國家的共同努力下，當前南海局勢保持總體穩定。地區國家應對域外勢力插手攪局保持高度警惕，繼續將解決問題的主導權牢牢掌握在自己手中。中方願同地區國家一道，全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推動“南海行為準則”磋商，管控海上分歧，深化涉海合作，維護海上和平穩定，攜手把南海建設成為和平之海、友誼之海、合作之海。

