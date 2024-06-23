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勞動黨八屆十中全會將召開 韓媒關注朝俄關係
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2024-06-23 15:50:24
中評社香港6月23日電／朝鮮勞動黨八屆十中全會本月下旬召開。
韓聯社報導，朝方會否在會上就朝俄日前簽訂的《全面戰略夥伴關係條約》提出後續措施，引發關注。
香港電台援引報導，從2021年起，朝鮮國務委員會委員長金正恩，每年6月都出席全會，會議通常召開三至四天；預計今次全會可能會列明日前簽訂的朝俄條約的意義，並討論根據條約加深與俄羅斯合作的具體方案。
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