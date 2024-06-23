湖南多條河流將迎來洪水　致災風險高

中評社香港6月23日電／6月23日，湖南氣象系統連續發佈多個暴雨預警，水文系統發佈多個洪水預警。氣象和水文部門預計，未來一周，湘北、湘中有持續性暴雨到大暴雨，局地有特大暴雨，並伴有雷暴大風等強對流天氣，致災風險高，需要重點防範。



新華社報導，據氣象部門監測，22日7時至23日7時，降雨主要出現在湘西、湘北，最大的點降雨量為234.7毫米，出現在瀘溪縣白羊溪鄉；湘西土家族苗族自治州、懷化、常德、岳陽、益陽、長沙、婁底等7個市（州）32個縣（市、區）184個鄉（鎮）出現暴雨，23個鄉（鎮）出現大暴雨。



湖南省氣象台預計，未來一周，湘北、湘中有持續性暴雨到大暴雨，局地有特大暴雨，並伴有雷暴大風等強對流天氣，局地累計雨量可達500毫米以上。



氣象專家預計，本輪降雨綜合強度與2017年6月23日至7月2日“特強級”暴雨過程基本相當，極端性強，致災風險高，湘中、湘北地區需防範山洪、地質災害、中小河流洪水和城市內澇等次生災害，湘江中下游防範流域性洪澇風險。



湖南省水文水資源勘測中心預計，未來三天，西南洞庭湖的南咀、沅江站水位持續上漲，可能接近警戒水位，湘中、湘北強降雨區域內部分中小河流可能出現漲幅較大的洪水過程。其中，湘江流域涓水、撈刀河、瀏陽河，以及洞庭湖區汨羅江可能發生超警戒水位的洪水過程。湘江流域的撈刀河、瀏陽河，資江支流志溪河、沾溪，洞庭湖區的車對河等中小河流可能出現水位漲幅在3米至7米不等的洪水過程。