朱立倫高雄推“國會”改革：綠擋法案是怕查弊

中評社台北6月23日電／國民黨主席朱立倫23日南下高雄參加“國會”改革說明會，包括“立委”柯志恩、陳菁徽、林倩綺、許宇甄等人都到場參與，朱立倫指出，改革法案的內容每個民主國家都有，民進黨拚死拚活不要讓法案通過，就是怕弊案曝光。



中時新聞網報導，朱立倫表示，“國會”改革是要讓“國會”變成“現代化國家的國會”，有調查權、聽證權、人士同意要記名投票、官員到“立法院”不能說謊作假、“總統”到“國會”“國情報告”，這些都是“國會”該有的權利，全部都沒有“違憲”的疑慮，且改革法案內容每個民主國家都有。



朱立倫痛批，民進黨設法抹黑、抹紅“國會”改革法案，拚死拚活不要讓法案通過，就是因為怕法案通過後，先前的光電、疫苗、快篩等弊案被查到底，才會拚生死阻擋“國會”改革，避免貪污、弊案曝光。



另外，朱立倫強調，除了“國會”改革法案外，“立法院”國民黨團也拚《財劃法》，《財劃法》已逾25年未修，民進黨現在又說要從長計議，就是不要修法，“民進黨把錢抱住，要怎麼分配就怎麼分配，根本是集權又集錢，那乾脆不要地方自治。”



柯志恩指出，大家要破除謠言，民進黨跟大家說“國會”改革法案如果通過，全民都會被叫去“立法院”問話，“我要跟大家說‘立法院′沒那麼大”，“立委”最大的責任是監督和制衡，全世界最大的都是行政權。