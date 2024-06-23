美媒推薦12隻AI受惠股

中評社香港6月23日電／AI龍頭“股王”英偉達（Nvidia，NVDA）連跌兩日後，已有部份投資者希望伺機吸納；不過，據美媒《巴倫週刊》（Barron's）報導指出，英偉達股價升幅已大，保守投資者可考慮另外12隻較安全的AI概念股，當中包括台積電（TSM）、Arm（ARM）及微軟（MSFT）等。



星島網援引報導說，英偉達確實主導了用於AI模型訓練的晶片市場，但從不同角度來看，近期已出現警號，包括過去四季業績中，每季增長正逐季下滑，由88%放緩至34%、22%及18%。預期PE方面，亦已從去年約25倍升至現在的45倍。



不過，報導提到“衹有笨蛋才會從加速奔馳的火車往下跳”，因此並不建議沽空英偉達，但謹慎的投資者應警覺其股價即使不致脫離上升軌道，這種飆升動力也難以持久。此外，若英偉達再上升20%的話，市值將達到4萬億美元，是一個前所未有的里程碑，因此或是時候稍微緩和一下熱情了。



至於其他12隻AI概念股選擇，即使不及英偉達的爆炸性增長，但亦會受惠於AI的持續發展，其中包括台積電（TSM）、美光科技（MU）、Arista Networks（ANET）、康寧（GLW）、Arm（ARM）、高通（QCOM）、甲骨文（ORCL）、惠普（HPQ）、戴爾（DELL）、微軟（MSFT）、Adobe（ADBE）及在日本上市的軟銀（SoftBank）。