高雄台北樂團攜手舉辦《蝶語雙城》音樂會

6月22日晚高雄《蝶語雙城》音樂會現場 中評社高雄6月23日電（作者 陳雅婷）昨（22）日晚，在高雄衛武營音樂廳舉行的《蝶語雙城》音樂會圓滿落幕。這場由國際知名小提琴演奏家夏小曹與高雄市“國樂團”、台北市立“國樂團”聯袂演出的音樂盛宴，帶給觀眾無與倫比的聽覺享受。



音樂會適逢《梁祝》小提琴協奏曲問世65周年，整場演出由台北市立“國樂團”首席指揮張宇安擔任指揮，曲目包括趙季平的《慶典序曲》、姜瑩的《絲綢之路》、顧冠仁的琵琶協奏曲《花木蘭》、關迺忠的《台北調》，以及壓軸的《梁山伯與祝英台》小提琴協奏曲。夏小曹以其精湛的技巧和深情的演奏風格，再次征服了現場觀眾，每個音符都令觀眾如癡如醉。



夏小曹教授早年畢業於中央音樂學院，在美國南加州大學取得碩士，曾任美國佛羅里達交響樂團副首席，2020年獲上海白玉蘭紀念獎。現任上海大學音樂學院副院長、藝術總監、上海城市交響樂團首席、英國巴黎斯巴大學榮譽博士、美國大提頓音樂節交響樂團團員。她是當今活躍在國際舞台上的傑出中國小提琴家，時隔14年再次應邀來台演出。



高雄市“國樂團”彈撥組聲部長趙怡然演奏了琵琶協奏曲《花木蘭》，這首樂曲通常通過激昂的旋律和深情的樂章，描繪花木蘭的無私奉獻、堅韌毅力和勇敢無畏精神，突顯她作為女英雄的光輝形象，為整場音樂會增添了無限魅力。趙怡然的演奏充滿力量與柔情，使觀眾感受到花木蘭的堅毅與趙怡然的深情。每段旋律都在她指尖流淌，帶來深刻的情感共鳴。

