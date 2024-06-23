中國新能源車企瞄準“AI賽道”

中評社香港6月23日電／“小P，請推薦附近的停車場。”在天津舉辦的2024世界智能產業博覽會（以下簡稱“智博會”）上，一位觀眾坐在一款小鵬汽車的駕駛位上，向智能系統提出要求。很快，屏幕便顯示出附近諸多停車場的位置，以及最優選擇。



新華社報導，本屆智博會上，小鵬汽車攜多款智能電動汽車亮相。該公司銷售內訓師李曉冬說，智能座艙不僅可以實現AI語音交互，還推出了“AI代駕”功能，更好滿足消費者需求。



“只要在路面上開一次車，下次再去同一地方，記憶路線就會被激活。”李曉冬說，搭載了此功能的汽車可以記憶10條路線，每條路線長達100公里。在激光雷達、攝像頭等設備輔助下，車輛能夠精準感知車外環境，對危險情況作出提前預警，甚至預判小動物、行駛車輛的運行軌跡，提前做好應對。



智能網聯、智能電驅、智能車控、數字孿生、AI大模型等突破性技術，為中國新能源汽車提供了強大驅動力。中國新能源汽車企業瞄準“AI賽道”，競相開展技術研發和應用，不斷拓展創新邊界，加速從電動化駛向智能化的新高地。



在賽力斯汽車展台，AITO問界M5、M7、M9等多款明星車型依次排開，吸引不少觀眾體驗，展台一側的賽力斯“魔方平台”同樣吸人眼球。



“它就像魔方一樣，可以打造成轎車、SUV、MPV等不同車型，還能兼顧超增、純電、超混等不同動力形式應用。”賽力斯汽車增程動力工程師胡金源介紹，這一平台將行業領先的安全、動力、底盤、軟件等技術跨域融合，為用戶帶來“好開、好

用、超安全”的出行體驗。



3年前，賽力斯與華為進行產業跨界融合，聯合設計AITO問界系列產品。“現在生產的問界汽車都有智能駕駛功能，其中三分之二有高階智駕功能，輔助駕駛功能有三分之一的車主在使用。”賽力斯集團董事長（創始人）張興海說。隨著人機共駕、相互學習深入開展，這一比例將繼續增加。



當前，一些互聯網公司與新能源車企合作，助力其加快智能化佈局。前不久，360集團和極氪簽署了戰略合作協議，共同探索新能源汽車領域數字化建設及智能化轉型的業務場景。



“我們希望通過360在數字安全領域的成果，保障車企數字化安全和車機座艙數據安全、隱私安全。雙方還將聚焦智能座艙人機交互和車企經營管理效率提升場景，共同打造全生命周期的安全與智能化體驗。”360集團創始人周鴻祎說。