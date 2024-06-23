熱浪炙烤上億人　美國迎來“高溫周末”

中評社香港6月23日電／美國大部分地區本周末遭遇高溫天氣，多地氣溫有望或已創下歷史紀錄，至少一億人將處於高溫警告中。高溫導致的急救人數劇增，死亡人數也在上升。一些地區野火不斷爆發或者持續燃燒。



根據美國國家氣象局發佈的信息，本周末美國中西部、東北部和東海岸地區許多城市都面臨破紀錄或者接近歷史紀錄的氣溫。巴爾的摩地區的氣溫22日創下38.33攝氏度新高；美國首都華盛頓21日開始進入高溫緊急狀態。



新華社報導，美國疾病控制和預防中心的數據顯示，在包括中西部、新英格蘭和大西洋沿岸中部在內的部分高溫持續地區，與高溫有關的疾病急診人數急劇增加。據美國媒體報導，新英格蘭地區高溫疾病急診就診人次從17日的每10萬人57人次漲至20日的每10萬人833人次。俄亥俄州辛辛那提市消防局稱其接到的高溫疾病求助電話數量本周猛增12%。



在美國西部，加利福尼亞州、亞利桑那州、內華達州和猶他州部分地區高溫持續。據預測，薩克拉門托、拉斯維加斯和鹽湖城等地區本周末的氣溫會比往年高出5.5攝氏度到8.3攝氏度不等。氣象部門預測，南加州內陸部分地區周末最高氣溫可能在37.78攝氏度和40.56攝氏度之間，北加州部分山谷地區的氣溫可能會突破41.67攝氏度。



在強風、低濕度與高溫共同作用下，加州各地目前有超過30處野火正在燃燒，今年迄今加州野火過火總面積已經超過400平方公里。加州林業與消防局官員指出，今年的過火面積遠超過去五年的同期平均值68.8平方公里。



亞利桑那州首府菲尼克斯市本月連續打破最高氣溫紀錄，其中20日和21日的最高溫為46攝氏度，為今年以來該市氣溫最高值。菲尼克斯所在的馬里科帕縣衞生部門官員說，該縣今年以來已有6人死於高溫相關原因，另有86人死因可能也與高溫有關。



新墨西哥州近日遭遇山火和洪水“雙重”襲擊。南部山區仍在持續的兩處大火過火面積已超過97平方公里，1400棟建築被燒燬，至少兩人死亡。在該州最大城市阿爾伯克基附近，持續強降雨令一座村鎮淪為澤國，降雨量超過150毫米。



據美國衞生與公眾服務部數據，全美因高溫死亡人數近年來不斷攀升，2021、2022和2023年分別為1602人、1722人和2302人。