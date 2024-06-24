李振廣答中評：以法懲獨 威脅力大幅提升

李振廣（來源：中評社資料圖） 中評社北京6月24日電（記者 海涵）“兩高三部”日前聯合發布了《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣日前就此接受中評社記者採訪指出，在當前情勢下，出台這樣的重要《意見》是遏制島內“台獨”勢力蠢蠢欲動的重大舉措，也就是說我們要用有效的法律手段震懾“台獨”，堅決用包括法律在內的各種手段與“台獨”分子展開鬥爭。這種震懾作用可以警醒一些人甚至是“台獨”分子避免滑向“台獨”分裂的深淵，會讓更多人看到這個《意見》後不再支持“台獨”，由此慢慢在無形中形成尊重這個《意見》、尊重法律的氛圍，使“台獨”勢力被孤立。



李振廣表示，長期以來，大陸對島內“台獨”分子的懲處措施和法律工具不夠鮮明和充分。過去，大陸雖發布過“台獨”頑固分子清單並宣布了有關制裁措施，但這僅是一種行政處罰，如何通過法律方式懲罰“台獨”頑固分子確實是一個缺項。



李振廣說，賴清德“520”就職演說是赤裸裸地“台獨”自白，島內頑固“台獨”分子氣焰愈發囂張。在這種情況下，我們非常有必要把懲戒島內頑固“台獨”分子的手段法治化。《意見》的出台就是將過去我們對“台獨”分子的懲戒從行政手段上升為了法律手段。

