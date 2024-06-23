美航母在胡塞武裝襲擊疑雲中撤離紅海回國

中評社北京6月23日電／也門胡塞武裝22日宣稱在紅海襲擊美軍“艾森豪威爾”號航母並“成功達成目標”。美方隨後否認航母遭襲受損，但同時表示“艾森豪威爾”號航母當天已撤離紅海回國。



新華社報導，胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞22日發表聲明說，該組織使用數枚彈道導彈和巡航導彈襲擊了位於紅海東北部的“艾森豪威爾”號航母，並“成功達成目標”。薩雷亞未透露具體襲擊時間，也未詳細闡述襲擊結果。



數小時後，美國中央司令部發表聲明說，胡塞武裝從也門境內向亞丁灣水域發射3枚反艦彈道導彈，但未造成美軍和多國聯軍人員以及商船船員受傷，沒有船隻嚴重受損。聲明說：“近來有關胡塞武裝成功襲擊‘艾森豪威爾’號航母的說法完全錯誤。”



外界無法核實胡塞武裝和美軍雙方說法真偽。



同日，美國國防部發言人帕特里克·賴德在一份聲明中說，“艾森豪威爾”號航母打擊群當天已離開紅海任務區域，將在地中海水域作短暫停留後返回美國。下周，美軍“羅斯福”號航母打擊群將赴紅海水域，接替“艾森豪威爾”號航母打擊群執行任務。



“艾森豪威爾”號航母已在紅海執行任務約8個月，以威懾、遏制該地區針對以色列的行動，其任務期已被延長兩次。美國海軍軍官學校網站21日援引一名美國官員的話說，美國防部長奧斯汀決定不再延長“艾森豪威爾”號航母任務期，“是時候讓他們回家”。



5月31日，胡塞武裝曾宣稱向“艾森豪威爾”號航母發射多枚導彈並“準確擊中目標”，以此作為對美英兩國空襲也門首都薩那等地的回應。社交媒體上也流傳“美軍航母遭嚴重損毀甚至被擊沉”的說法，美軍當時也予以否認。