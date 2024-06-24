中評專訪：王英津詳析懲獨司法文件

中國人民大學兩岸關係研究中心主任、教授，國家發展與戰略研究院研究員王英津（中評社圖片） 中評社北京6月24日電（記者 海涵）最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日聯合發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（以下簡稱《意見》）。中國人民大學兩岸關係研究中心主任、教授，國家發展與戰略研究院研究員王英津日前接受中評社記者專訪，就《意見》相關內容予以深度解讀，他指出，此次運用刑事司法手段懲治“台獨”頑固分子，是大陸為因應日益嚴峻“台獨”挑戰而採取的重大反制手段，是繼2021年、2022年先後兩次出台懲治“台獨”頑固分子清單後的又一重大舉措，表明大陸開始運用刑事司法手段、加大懲治“台獨”頑固分子的力度。《意見》的最大特點是具體性、指導性和可操作性，為精準打擊“台獨”頑固分子提供了更為明確的法律規範和辦案指南，因而對今後開展反“台獨”鬥爭具有重要的實踐意義。



以下是專訪全文：



大陸開始用刑事司法手段、加大力度懲治“台獨”頑固分子



中評社：“兩高三部”21日聯合發布了《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，您如何看待《意見》在此時間節點發布？《意見》的發布實施的具有什麼樣的政治法律意義？



王英津：5月20日，賴清德發表了被認為是其“台獨”宣言的就職講話，一個月後的6月21日，正值他迎來“就任滿月”之際，大陸發布了懲治“台獨”的《意見》，引發了外界的廣泛關注和各種解讀。我認為，選擇這個時間節點，有反制賴清德當局不斷“台獨”挑釁的考量。一個月來，賴清德三次重申“兩國互不隸屬”的“台獨”論調，並試圖從歷史、文化、法律、國際等多個領域，全方位地推進“台獨”冒險活動，這嚴重威脅到中國的主權和領土完整。為反制“台獨”挑釁，維護台海地區和平穩定，大陸以前所未有的形式發布《意見》，展現了大陸堅決反對“台獨”分裂活動的決心和意志。

