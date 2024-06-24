陳曉鋒答中評：打擊懲治“台獨”有章可循

香港選舉委員會委員、港區全國青聯委員、就是敢言創始人兼名譽主席陳曉鋒。（中評社資料圖） 中評社香港6月24日電（記者 段曉魯）6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》。香港選舉委員會委員、港區全國青聯委員、就是敢言創始人兼名譽主席陳曉鋒接受中評社採訪，他表示，今次的《意見》針對懲治“台獨”頑固分子，就定罪量刑標準和程式規範等作出具體規定，讓打擊“台獨”有章可循，具有很強的震懾力，其中“缺席審判”、終身追責塑造出“境外不是法外”的高壓態勢。



陳曉鋒表示，賴清德5月20日在就職演說中公然販賣“兩國論”，叫囂兩岸“互不隸屬”，“獨性”極強，危害極大，嚴重破壞台海和平穩定。美國政府竟然向賴清德表達“祝賀”，擺明就是給宣揚“台獨”論調的賴清德撐腰。



陳曉鋒亦表示，這份《意見》，就是大陸出重拳依法打擊懲治“台獨”頑固分子的有力武器。此時發佈《意見》法律基礎充分、震懾力強、具有明確的執行機制，是打擊“台獨”頑固分子及分裂勢力的有力武器，有利於團結海峽兩岸及港澳同胞，攜手維護國家主權統一，遏止“台獨”的囂張氣焰。相關措施也釋放出了國家依法治台的態度和對“台獨”頑固分子絕不姑息的決心。透過《意見》也是通過法律戰，來達到輿論戰和心理戰的效果，對“台獨”頑固分子形成高壓態勢。

