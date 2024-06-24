快評：依法懲治“台獨”軟礙兼具　回頭是岸

中評社快評/最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日聯合發布施行的《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（下稱《意見》，共22條），是一項重要的涉台司法文件，也是大陸遏制、打擊、懲治“台獨”頑固分子的重大舉措施，震懾力度空前，可操作性，必定會對未來兩岸關係的發展產生積極重要的深遠影響。



從《意見》的內容和內涵來看，大陸懲治“台獨”頑固分子，可謂軟硬兼施，當然是以硬的內容為主：對頑固“台獨”分子分裂國家、煽動分裂國家的犯罪行為，制定了認定標準，立足依法嚴懲；對與外國或境外機構、組織、個人相勾結實施分裂國家、煽動分裂國家的犯罪行為，依法從重處罰。《意見》指明，對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑，其中對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣的，可以判處死型。



同時，《意見》也有軟的一面，第14條規定：犯罪嫌疑人、被告人自願如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，願意接受處罰的，可以依法從寬處理；第15條指出：“台獨”頑固分子主動放棄“台獨”分裂立場，不再實施“台獨”分裂活動，並採取措施減輕、消除危害後果或者防止危害擴大，符合刑事訴訟法第一百八十二條第一款規定的，可以撤銷案件、不起訴或者對涉嫌數罪中的一項或多項不起訴。



前述《意見》軟的一面，是要給“台獨”頑固分子改過自新的機會，告知回頭是岸！

