中資股回勇　恒指升勢料延續

美股新晉股王英偉達上周連跌兩日，市值迅速減值超過2200億美元。（大公報） 中評社香港6月24日電／大公報報導，中國最新外貿、零售消費數據優於市場預期，增強市場對中國經濟穩步﻿復甦的信心，支持中資股走勢企穩回升。在美歐政經不穩之下，人民幣資產迎來新一波強勁買盤，本季港股走勢脫穎而出，跑贏全球股市，預期升勢有望延續至下半年。



香港在全球競爭力增強是鐵一般事實，所謂香港“玩完論”完全站不住腳。近日瑞士洛桑管理學院公布世界競爭力報告，香港排名上升兩位至全球第五位。同時，內地及海外企業正積極投資香港，例如引進辦已成功吸引近50間重點企業，而投資推廣署在今年首季則協助近200年企業落戶香港，同比增長40%。此外，瑞士私募基金龍頭合眾集團在港設立辦事處，押注香港財富資產管理坐上一哥寶座。



世銀上調中國經濟預測 引資流入



事實上，近月港股日均成交增加至逾1300億元，大量資金流入，看好內地、香港經濟前景。上述連串事例，證明香港金融、經濟競爭優勢有增無減。



5月中國外貿出口及消費品零售分別增長7.6%及3.7%，表現為四個月及三個月最好，顯示外需及內需同時有改善，加上美國最快在年底減息，給予中國貨幣政策有進一步寬鬆的空間，令市場對中國經濟向好保持更堅定的信心，推動人民幣股債資產價格上升。最近世界銀行僅略上調全球經濟增長0.2個百分點至2.6%，反映全球經濟增長動力不足，部分主要經濟體可能陷入收縮狀態。



不過，世界銀行卻十分看好中國經濟，調高增長預測幅度比全球為高，達到0.3個百分點至4.8%，增幅比全球高出接近一倍，這是中資股回勇、港股在次季領漲全球的因由所在。



新興戰略產業蓬勃 數據亮麗



騰訊等中資科技股企穩回升，支持恒生指數在次季勁升約9%，同期美股只升4%，德國及日本股市更下跌1.8%及4.3%。事實上，中國新興戰略產業發展蓬勃、吸引資金流入中資科技股。例如5月3D打印設備、新能源汽車、集成電路產品產量同比增長36.3%、33.6%及17.3%，數據令人振奮。



北水淨流入3620億 超去年



事實上，中國產業升級轉型持續加快，上月裝備製造業及高技術製造業增加值增幅分別為7.5%及10%，比整體工業增加值增幅高出1.9及4.4個百分點。



值得留意的是，今年不到六個月，北水南下淨買入港股規模已超過去年的3188億港元，今年來經港股通渠道淨買入港股已達到3620億港元，較去年全年高出逾一成。若然內地投資者以人民幣直接買港股在年內成事，相信北水南下規模更大的，有理由相信中資股升勢可望延續至下半年。



美歐將有大選，且在抗通脹與救經濟之間陷入兩難，美歐股債資產吸引力持續下降，特別是新晉股王英偉達於上周四及周五連跌兩日，市值迅速減值超過2200億美元，加上英偉達創辦人黃仁勳連日減持股份，呈現美股見頂信號，加速資金換馬吸納中國股票，中資股企穩回升勢頭將延續至下半年。