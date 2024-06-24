花旗料美最快9月減息　全年3次0.75厘

夏振傑預期美聯儲年內有機會最多減息3次。（大公報） 中評社香港6月24日電／大公報報導，美元息口是左右全球資金流向的關鍵因素之一，花旗環球財富投資亞太區高級投資策略師夏振傑表示，預期美聯儲最早9月份開始減息，全年最多或減息3次合共75個基點，較市場預測相對進取。



夏振傑解釋，推升美國通脹的主要驅動因素，例如新簽租約的價格水平，預示住房通脹將在下半年大幅下降，而史無前例的汽車保險費用激增也可能屬於個別情況，預計到2024年底時，美國通脹將降至2.5%以下。



當美國聯邦基金利率趨降，夏振傑認為優先考慮的投資類別是固定收益，建議投資者考慮5至6年期的債券類別。在聯儲局減息前，花旗對美國投資級別債（包括國債、優質企業債）持“增持”觀點。



整體而言，在美國總統選舉前夕，市場波動性一般趨升，他建議可用60：40的股債比例構建長期投資組合。



雖然預期美元息口趨降，但夏振傑指出，香港股市與中國內地經濟表現的關連性相對較高，而現時投資者對內地經濟和A股的取態仍相對審慎。到年底之前，花旗對A股和港股的觀點為“策略性輕微增持（Tactical slightly overweight）”，對美國、日本、歐洲股票的觀點則為“增持（overweight）”。



夏振傑補充說，花旗對A股和港股沒有預測目標，但相信從股市角度看，港股在15000至16000點水平已經見底。