﻿新地賣樓勝預期　半年套現150億

左圖：雷霆（左）表示，公司今年上半年賣樓料套現約150億元。旁為陳漢麟。右圖：拆售中半山帝景園為新地套現約30億元。（大公報） 中評社香港6月24日電／大公報報導，特區政府於今年2月底為樓市全面撤辣，確為樓市注入強心針，襄助發展商能在短期內迅速清貨之餘，多家發展商也均能急速套現逾百億元。其中新地（00016）今年上半年料套現約150億元，主要來自元朗YOHO Hub Ⅱ和啟德天璽.海兩個新盤，以及拆售收租逾30年的中半山帝景園。



新地副董事總經理雷霆表示，公司今年上半年賣樓料套現約150億元，若以公司的財政年度計算，年度目標約230億元，應該已超標完成。至於下半年賣樓部署方面，料下季會推售何文田太子道西233號豪宅項目，及啟德天璽.天，如果美國真如市場所料於9月份開始減息，他相信樓價會平穩，成交增加。



拆售帝景園逾40夥 吸金30億



綜合市場資料顯示，新地今年上半年主要推出元朗YOHO Hub Ⅱ、啟德天璽.海及NOVO LAND第3B期3個新項目，其中YOHO Hub Ⅱ是售出最多單位的樓盤，售出約420個單位，套現約38億元，而套現能力亦甚強、落成超過30年的中半山帝景園，新地於政府撤辣後，便決定拆售，暫只售逾40個單位，便套現約30億元。



同時，以招標發售的天璽.海，同樣暫售近50夥，套現約31億元。至於NOVO LAND第3B期以及同系2A期的貨尾單位，今年暫共累售約200夥，共套現約10億元。根據資料顯示，新地2023年下半年套現約100億元，計及今年上半年的150億元，所以財政年度（2023年7月至2024年6月）目標230億元已是達標。



新地代理總經理陳漢麟補充說，上周六首輪推售的屯門NOVO LAND第3B期160個單位，售出約85%，當中有買家斥約1160萬元購入2個2房單位，而開放式及1房單位也率先沽清。公司計劃周內安排次輪事宜。



長實會地恒地半年同套逾百億



至於今年上半年賣樓套現逾百億的發展商還包括長實（01113），今年單靠賣黃竹坑港島南岸第3期Blue Coast，售出逾400個單位，便套現逾百億元，加上其減價賣多個貨尾盤，料上半年套現約110億元，較去年同期大升近3倍。另會德豐地產於撤辣後即推售將軍澳SEASONS PLACE系列，至今售約770個單位，套現近50億元，連同其他貨尾盤在內，上半年料套現近130億元，去年同期則約110億元。而恒地（00012）今年上半年也能賣樓套現達百億元，較去年同期約62億元增逾六成。