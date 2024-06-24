灣仔會展及亞博館今年預計合共舉辦最少150場會議和160場展覽。（大公報） 中評社香港6月24日電／大公報報導，疫情期間，香港會展業遭受重創。全面通關後，會展業迅速反彈，丘應樺表示，會展業﻿復甦較預期佳，評估已回復至疫情前八成水平，部分在疫情期間轉往其他地方的展覽，已回歸香港，而且更有新展覽來港舉行。丘應樺預計，今年會展業整體回復甚至超越疫情前水平，灣仔會展及亞博館兩個場地，目前預計合共舉辦最少150場會議和160場展覽。



談及行業在疫情期間的苦況，展覽集團主席王學譜表示，展覽不斷押後，停業長達20個月，當時前景極暗淡。特區政府及時推出中小企融資擔保計劃“百分百擔保特惠貸款”，他坦言，特區政府一系列支援措施，如同及時雨，對公司有很大幫助，若沒有這些支援，可能已轉拓其他行業。



獎勵計劃具成效 經濟貢獻24億



丘應樺表示，特區政府2023年7月推出為期3年，總數14億元的“定期展覽獎勵計劃”，吸引不同規模的展覽，尤其是國際貿易展覽，協助他們持續在港舉行。截至今年5月，計劃至今推出11個月，已審批82份完成展覽的申請，吸引約27萬參加者包括參展商和買家。



根據調查，在2023年過夜會議、展覽及獎勵旅遊的旅客，人均消費約8900元。以此計算，該82場展覽為香港經濟貢獻約24億元。特區政府期望，在三年期內，該計劃向超過200場展覽提供獎勵。