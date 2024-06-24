港創科生態圈蓬勃　搶占先行者優勢

百圖生科將會在港設立生物計算創新中心，支持更多生物計算的團隊，在醫藥及健康、綠色科技等範疇加速研究及成果轉化。（大公報） 中評社香港6月24日電／大公報報導，首屆“國際生物計算創新峰會”今日（24日）在港舉行。峰會由生命科學人工智能大模型公司百圖生科（BioMap）主辦，人工智能（AI）、生命科技等領域的國際專家、學者和行業代表等與會，共同探索生物計算的發展機遇。峰會上，港投公司將與百圖生科簽署戰略合作協議。



財政司司長陳茂波表示，人工智能和生命科技都是香港創科發展的重點範疇，兩者結合的生物計算行業在全球也是剛剛起步。透過加速推動創新和加強人才培訓，香港有望在新領域中搶占“先行者優勢”。香港“一國兩制”下的各項獨特優勢，正好讓這些企業更好發揮自身所長，也讓香港創科產業生態圈更蓬勃發展。＼大公報記者 龔學鳴



港投公司將與百圖生科簽署戰略合作協議。百圖生科將正式宣布在港設立全球其首個生物計算創新中心，利用其大模型支持更多生物計算相關的團隊，在醫藥及健康、綠色科技、工業創新等範疇加速研究及成果轉化，並會提供更多優質的就業及實習機會。



藥物研發及診斷 廣泛應用



陳茂波指出，這將是港投公司在兩星期內公布的第二個戰略合作夥伴。首家合作夥伴思謀集團是聚焦工業的人工智能大模型；今次百圖生科則聚焦生物計算的人工智能大模型。無論是人工智能在行業的垂直應用，又或是用於跨範疇的平台，香港都是助力發展的理想平台。愈來愈多創科企業選擇落戶和扎根香港，希望深耕科研、開發創新技術應用場景、加快專利轉化，以至開拓更廣闊的市場及國際交流合作。香港“一國兩制”下的各項獨特優勢，正好讓這些企業更好發揮自身所長，也讓香港創科產業生態圈更蓬勃發展。



人工智能的迅速發展，正掀起新一輪的科研創新及技術變革。陳茂波介紹說，當中，科技界和投資界都非常重視大模型技術的發展和應用。大模型若應用在生物學，通過分析蛋白質或分子序列，深度學習和理解底層元素的屬性，更可生成新的蛋白質結構或建構不同的組合，廣泛地應用在醫療診斷、藥物研發、新物料探索、工業創新以至綠色科技等領域。生物計算的應用場景廣闊，除了加速新藥研發以改善人類健康，也可以加快綠色科技創新，貢獻全球的可持續發展。



科企落戶 推動高質量發展



陳茂波表示，經過多年的努力，香港的競爭力持續提升。在《2024年世界競爭力年報》中，多個與創科相關的意見指標，包括“技術開發與應用”、“科學研究的法例”、“知識產權”、“知識轉移”亦上升至全球前10名之內。未來特區政府會繼續加強這些方面的工作，鞏固香港創科發展的良好勢頭。



他強調，隨著更多人工智能和生物科技等領域的科企扎根香港，它們將為本地的研發和人才創造更多機會，讓本地的創科生態圈更為蓬勃，支持香港加快培育新質生產力、推動高質量發展。



根據百圖生科網站，百圖生科2020年創立，百度創始人、董事長李彥宏為百圖生科創始人、董事長，BV百度風投首任CEO劉維為百圖生科聯合創始人、CEO。