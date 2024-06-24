﻿機場壞電腦半天　航班及行李資訊改手寫

職員在場以手寫方式在白板發布最新航班資訊。（大公報） 中評社香港6月24日電／大公報報導，機場的電腦系統出現故障，由昨日早上7時起，機場多個平台未能即時更新航班資訊，其間機場只能使用白板，手寫航班登機閘口及時間，直至下午時段相關係統陸續恢復。機管局在事發近兩小時才公布事件，但強調期間運作大致正常，衹有少量延誤。運輸及物流局關注機場系統故障事件，已要求機管局調查事故原因及提交報告。



“我等到飛機也走了”



電腦系統故障後，機場大樓電子屏幕、網站、手機應用程式My HKG均未能顯示航班資訊，有旅客到埗後不知前往哪一閘口及登機時間，亦有市民一度鼓噪，而機場只能透過手寫白板、臨時航班資訊顯示屏，更新登機閘口等資訊。



有旅客因機場混亂情況錯過航班。澳門旅客吳先生原定早上九時許飛機前往菲律賓宿霧，但他表示登機證上沒有閘口號碼，後期機場透過手寫白板公布資訊，但最終錯過航班，“我去到34閘口等，等到飛機也走了！”吳先生更表示，已向機管局反映情況，惟局方職員回復指“需要7至14個工作天”，他質疑機管局處理不當，當局亦未有就事件明確安排後續處理方法。



更有旅客提早入禁區，起飛前夕到登機閘口查詢時間，才得知航班提早十分鐘登機，又認為大堂廣播如同虛設，未能清晰聽到內容。



另外，除了離境航班受影響，抵港航班的資訊顯示屏亦有異常。有抵港旅客稱，取回行李時都有問題，令其轉乘高鐵的時間變得緊迫。



直至昨日下午六時許機場管理局的告示指出，機場客運大樓顯示屏幕，以及機場的My HKG手機應用程式已恢復提供離港航班資料，惟機場網站仍未能提供航班資料更新。



機管局機場運行執行總監姚兆聰對事故深表歉意，並強調會徹底調查事故原因，而早上七時發現航班顯示系統故障，已即時啟動後備系統處理，重申航班數據、飛機升降和旅客辦票如常運作，昨早七時起至下午三時已處理360班航班，基本全部運作正常。工程及科技執行總監梁永基補充，今次事件不涉及黑客攻擊，是由於網絡系統出現部分異常，影響航班顯示屏幕更新，當時已即時啟動預案措施，並進行系統維護。但他未有交代系統異常原因，強調稍後會進一步調查。



運輸及物流局表示，十分關注事件，已要求機管局適時向旅客發放最新資訊，並調查事故原因及向運輸及物流局提交報告。