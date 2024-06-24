粵台融合新鵲橋！莞台高新產業園區開工建設

6月24日，莞台高新產業園項目開工暨入園企業簽約活動在洪梅鎮水鄉河西數字產業園區啟動。 中評社北京6月24日電／嶺南東江，潮平岸闊。一座兩岸融合的新鵲橋，從廣東東莞通向了海峽對岸。



6月24日，莞台高新產業園項目開工暨入園企業簽約活動在洪梅鎮水鄉河西數字產業園區啟動。



這是東莞深化兩岸創新發展合作的生動實踐，是“投資年”水鄉招商引資的又一重大成果，更是莞台兩地經濟合作的重要里程碑。



作為台商進入大陸時間最早、投資最密集的地區之一，東莞一直都是廣大台胞台企發展的福地。



去年9月，國務院批覆同意《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》（下稱《東莞兩岸方案》），水鄉管委會迅速與東莞市台商投資企業協會（下稱“市台商協會”）深入對接，共同規劃建設“莞台高新產業園區”。



國台辦經濟局局長張世宏致辭道，作為《東莞兩岸方案》實施的重要成果，莞台高新產業園區項目的快速推進，充分體現了東莞對台商台企的高度重視，也彰顯了廣大台商扎根東莞熱土、實現創新發展的熱情和信心。“希望廣大的台商朋友堅定在大陸發展的信心，加速智能化改造和數字化的轉型，共享中國式現代化的發展機遇。”



就在今天，繼台商子弟學校、台心醫院、台商大廈、台博會之後，東莞的第五張台商閃亮名片誕生了。



一直以來，廣東與台灣地緣相近、人緣相親。其中，在“台商大本營”東莞，莞台交流合作熱絡、人員往來頻密。



隨著《東莞兩岸方案》落地，廣東省、東莞市兩級政府正加快構建實施體系和實施機制，建設兩岸共同產業、共同市場、共同家園。



這張備受關注的台商名片，將成為莞台合作的先行示範區、台胞台企的優質發展空間、台商創新創業的重要展示窗口。

