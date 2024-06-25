彭韜答中評：大陸反獨遏獨法律進一步完善

華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜（中評社資料照） 中評社北京6月25日電（記者 李子寧）6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。就此，華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜接受了中評社記者採訪並進行解讀。他表示，此次《意見》的出台，是對賴清德等“台獨”頑固分子的有力打擊和遏制，從根本上維護台海和平穩定和兩岸同胞利益。同時標誌著大陸在維護國家統一和領土完整的法律制度建設上邁出重要一步。



彭韜表示，自賴清德上台以來，其所作所為已經嚴重破壞台海的和平穩定及危害國家主權和領土完整，大陸方面對“台獨”囂張行徑絕不會容忍和姑息，也不會聽之任之，可以說此次《意見》的出台，是對賴清德等“台獨”頑固分子的有力打擊和遏制，從根本上維護台海和平穩定和兩岸同胞利益。



彭韜指出，從月初國防部長董軍在“香會”上的涉台論述，再到《意見》的出台，都體現了大陸方面在維護國家主權和領土完整的“言必行，行必果”，同時《意見》也明確規定了分裂國家等罪行的認定程序和量刑標準，為後續的司法辦案提供了明確指引，標誌著大陸在維護國家統一和領土完整的法律制度建設上邁出了重要的一步。

