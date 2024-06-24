岸田招牌政策評價不高 實現連任有難度

中評社香港6月24日電／共同社報導，從共同社實施的輿論調查結果來看，日本岸田內閣支持率已連續8次不到30%。受深陷收回扣事件泥潭的影響，希望首相岸田文雄在9月自民黨總裁選舉中連任的呼聲僅為10.4%。岸田作為招牌政策的修改《政治資金規正法》和定額減稅所獲評價不高，未引發強烈反響。不僅描繪不出政權重振和連任總裁的展望，甚至還湧現了下台呼聲，導致岸田頗為焦躁。



▽酷似



“酷似2009年8月在眾院選舉中慘敗、自民黨下台的麻生政權末期。”本月23日，與岸田關係密切的自民黨資深議員在得知共同社民調顯示內閣支持率為22.2%時，不禁如此表示。



在收回扣事件的不利局面下，岸田及其周邊人士希望通過修改《政治資金規正法》讓“政治與金錢”問題告一段落，從而挽回選民的信任。此外，還通過減稅，再度彰顯貼近苦於物價高漲的國民的姿態。岸田制定的戰略是以此來促成支持率回升和連任總裁。



然而，民調結果暴露出了“如意算盤打得太早”（前閣僚語）的現實。對於修改《政治資金規正法》，回答“不太有效”和“無效”的合計達78.9%，對於定額減稅對家庭經濟狀況的支援，回答“不認為有效”的佔比也高達69.6%。



首相官邸消息人士說：“投入了那麼大的政府精力……說實話，我感到非常沮喪。”



▽秋季決戰



“我感到抱有‘這樣下去會發生政權更迭’這一危機感的人逐漸增多了”。與岸田保持距離的非主流派核心成員、前首相菅義偉在23日公開的網絡節目中，提及了在收回扣事件上的岸田的責任。當主持人詢問“是否應在9月總裁選舉中選出新領袖”時，他明確表示“我是這樣認為的”。



不僅是菅義偉，自民黨內對岸田的領導能力抱有疑慮的議員也不少，有人公然談及岸田下台論調。



麻生派的眾議員齋藤洋明16日在自己的政治集資宴會上，主張稱“最終必須有人對造成這一狀況負責”。茂木派的眾議員東國幹22日在黨會議上，要求岸田不參加總裁選舉。



在野黨也加大了對岸田的批判力度。立憲民主黨黨首泉健太就民調結果強調，“顯然，岸田政權沒有政策推進力、自民黨沒有執政能力”，要求岸田下台並早日解散眾院。



解散眾院並舉行大選很有可能將推遲至9月的總裁選舉以後，考慮到明年夏季將迎來參院選舉，下任總裁被期待成為選舉招牌。自民黨權威人士預測說：“從現在的支持率來看很困難。讓岸田下台的動向會擴大，有可能迎來‘秋季決戰’。”