李風答中評：打擊“台獨”絕不是說說而已

香港亞太戰略安全研究所所長李風（中評社資料圖） 中評社香港6月25日電（記者 段曉魯）6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》。對此，香港亞太戰略安全研究所所長李風接受中評社訪問，他表示，台灣就是中國領土不可分割的一部分，賴清德上台之後，“台獨份子”進行大量的“台獨”活動，嚴重影響台海和平穩定，同時也損害了中華民族的利益，用法律手段處理”台獨“具有現實意義，這也反應了大陸方面打擊“台獨”絕不是說說而已，而是用行動以及法律說話。



李風表示，兩高三部發表《意見》是打擊“台獨”的重要舉措，目的是依法嚴懲“台獨”頑固份子分裂國家以及煽動國家的犯罪行為，堅決捍衛國家主權、統一以及領土完整。《意見》用法律的武器來應對“台獨”分裂活動，此舉措已經把反對“台獨”納入為依法治國的範疇中，法網恢恢，疏而不漏，如果進行“台獨”行為必將受到嚴厲懲罰。台灣就是中國領土不可分割的一部分，賴清德上台之後，“台獨份子”進行大量的“台獨”活動，嚴重影響台海和平穩定，同時也損害了中華民族的利益，用法律手段處理”台獨“具有現實意義，這也反映了大陸方面打擊“台獨”絕不是說說而已，而是用行動以及法律說話。



李風亦表示，《意見》對打擊“台獨”具有震攝作用，台灣是中國的一個省，也是中國不可分割的一部分，大陸對台灣行使司法主權是無可非議的。此外，中國大陸亦跟世界上70多個國家有司法協定，“台獨份子“就算走到天涯海角，最終都會拘捕歸案。《意見》實施後，將成為“台獨份子”頭上的利劍，時刻給予他們警告，“台獨”亦永遠不會實現，無論如何都是失敗的。《意見》中明確的定義了“台獨”的罪行以及量刑標準，這表明了中國大陸依法治國的原則，亦彰顯了大陸方面打擊“台獨”的堅強決心、強大的力量。

