6月24日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京6月25日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧6月24日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



《北京日報》記者：中方發布了秘魯總統博魯阿爾特將訪華的消息，請問中方如何看待當前中秘關係？能否介紹此訪安排和中方期待？



毛寧：秘魯是拉美重要國家，中國和秘魯建有全面戰略夥伴關係。建交半個多世紀以來，中秘關係始終穩步向前發展，各領域合作取得豐碩成果，給兩國人民帶來了實實在在的好處。



此訪是博魯阿爾特總統首次對中國進行國事訪問。習近平主席將同博魯阿爾特總統舉行會談，李強總理、趙樂際委員長將分別同她會見。中方願通過此訪同秘方進一步夯實政治互信，深化各領域互利務實合作，推動中秘全面戰略夥伴關係取得更多積極成果，更好造福兩國人民。



法新社記者：近期，中菲兩國船只在南海發生多起海上事件。昨天，菲律賓總統馬科斯表示，菲方不會被任何一方恐嚇，從未向任何國家屈服。他還稱，菲方將繼續根據國際法行使自身的自由和權利，維護國家利益。請問外交部認為這些評論是針對中國的嗎？中方對此有何回應？



毛寧：中菲涉海爭議的是非曲直十分清楚，中方已多次介紹相關情況並闡明嚴正立場。如果菲方真的願意依照國際法行事，首先就應當遵循確定菲律賓領土範圍的包括1898年《美西和平條約》等條約的規定，遵守《南海各方行為宣言》。中方敦促菲方停止侵權挑釁，停止誤導國際社會。



彭博社記者：菲律賓方面稱，菲中6月17日南海衝突系中方“故意行為”。菲防長特奧多羅將有關行為稱之為“咄咄逼人”、“非法使用武力”。外交部對此有何回應？

