中評深度：朱松嶺論以法懲獨威懾力

北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺（中評社資料圖） 中評社香港6月25日電（記者 盧哲）最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日聯合發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（以下簡稱《意見》）。北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺日前接受中評社記者專訪，就《意見》相關內容予以深度解讀。朱松嶺表示，《意見》的出台對“台獨”分子具有強大的威懾力。通過明確的法律後果、嚴格的程序規範、聯合的執法行動、國際社會的震懾、社會輿論的引導以及對“台獨”分子的心理打擊，全面形成了對“台獨”分子的高壓態勢。這種多層次、多方面的威懾，有助於有效遏制“台獨”分裂活動，維護國家的主權和領土完整，為兩岸關係的和平穩定發展提供堅實的法律保障。



以下是專訪全文：



中評社：“兩高三部”21日聯合發布了《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，您如何看待《意見》在此時發布實施的重大意義？相關舉措釋放出怎樣的信號？



朱松嶺：“兩高三部”發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》在賴清德上台剛剛滿月，其支持率下降到執政死亡線的30%民意支持度的情況下；在涉台外部勢力不斷拱火，不斷向島內“台獨”勢力釋放錯誤信號，並不斷武裝島內“台獨”勢力，不斷拉升兩岸緊張局勢；需要對“台獨”勢力予以嚴懲，需要對涉台外部勢力予以明確警告的情況下，適時頒布實施的。在這個時間段發布具有極強的針對性，是一個非常好的時機。

