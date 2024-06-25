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外交部：菲應停止挑釁 同中方相向而行
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2024-06-25 00:53:50
外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝）
中評社北京6月25日電（記者 海涵）據報導，菲律賓方面稱，菲中6月17日南海衝突系中方“故意行為”。菲防長特奧多羅將有關行為稱之為“咄咄逼人”、“非法使用武力”。外交部發言人毛寧日前就此表示，關於菲方船只非法闖入仁愛礁鄰近海域，中方已經介紹了情況，闡明了立場。仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是中國領土。菲方應停止侵權挑釁，盡快回到通過談判協商妥處涉海分歧的正軌，同中方相向而行，維護好南海的和平穩定。
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