中評智庫：盧哲論如何培養香港青年國家觀

中評社港澳部副主任盧哲（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港6月30日電（記者 王小垣）第十五屆中評青年論壇6月19日上午在香港總部舉行，中評社港澳部副主任盧哲談了對香港青年國家觀的觀察和思考。盧哲表示，在香港從“由亂入治”進入“由治及興”的新階段，為青年培養塑造正確、健康的國家觀，勢在必行。培養香港青年的國家觀，要根植“祖國”的概念。一是從情感連結上，講透香港與國家發展的歷史淵源和未來走向；二是從地理聯繫上，香港青年要瞭解地大物博的國家與香港作為其中一份子的有形概念；三是從法理上，理解並認同國家的政治體制，明確“一國兩制”的意義。



盧哲在發言中說，香港青年的國家觀，在香港回歸近27年後的今天仍然值得關注，不可否認是因為其至今較為薄弱的現狀——這在2019年“修例風波”的矛盾頂峰中尤其顯現。盧哲說，我們現在談的香港青年的“國家觀”，可以理解為祖國意識、國家認同、身份歸屬感。由於歷史原因，香港青年的國家觀念並未能系統建立，因此在香港從“由亂入治”進入“由治及興”的新階段，為青年培養塑造正確、健康的國家觀，勢在必行。



盧哲表示，國家觀，是對自己國家政治上的制度理解與歸屬；感情上的歷史文化的認同。香港青年國家觀念的缺失，有其歷史原由。香港在1997年之前受到英國殖民統治，造成了香港人法理概念中“香港”與“中國”的疏離，香港社會“政治和民族主義的真空”，對中國的完整歷史認知與政治認同是缺失的。1997年香港回歸之後，並未完成系統的“去殖民化”過程，尤其是對國民教育、愛國主義教育並未重視。在反對派劫持和外部勢力干預滲透下，中學教育裡的中國歷史、香港與內地聯繫元素一直消減，長期存在歧視和污名化國家概念與國民教育的情況。學生沒有受過客觀的歷史教育，不止與內地有物理上的阻隔，更有認知上的缺口。因此，近代史以來的香港，由於其殖民歷史和“去殖民化”的不足，缺乏國家建構的意識、能力與體驗，香港人對於“國家”的理解及政治認同存在缺失和誤導。這直接的後果就是香港青年沒有“國家”的概念，缺乏國家觀，無法從歷史文化或政治體制上理解和認同中國及其發展現狀。



盧哲談到，香港青年國家觀缺失的矛盾爆發點顯現於2019年“修例風波”當中。而即使在國安法實施之後，“一國兩制”實踐中香港青年的國家認同的薄弱性仍顯而易見。還必須看到，部分青年行為折射出他們不僅“國家觀”缺失，法律意識也淡薄。很多青年並不清楚主權是國家的底線，國安是國家的紅線，甚至也不清楚分裂國家和暴力有刑罰後果。可以說，部分青年對物理形態的“國家”、意識形態的“國家”、法理形態的“國家”都是沒有概念的。“因此，正如許多學者所呼籲，香港教育改革及香港青年心理文化的重建刻不容緩，青年國民教育與人心回歸工作必須重視。”



盧哲認為，培養香港青年的國家觀，要根植“祖國”的概念。