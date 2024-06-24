歐盟通過針對俄羅斯的新制裁方案

中評社香港6月24日電／歐盟(EU)通過了針對俄羅斯的第14項制裁方案。



TRT消息，歐盟理事會宣布正式接受包括對俄羅斯新制裁在內的第14項一攬子計劃。



聲明稱，新一攬子計劃將彌補現有制裁中的法律漏洞，加大打破制裁的難度，並在能源領域引入新措施，聲明中說：“該一攬子計劃包括針對 116 個對威脅烏克蘭領土完整、主權和獨立的行為負有責任的個人和組織的限制性措施，以及各種部門性措施。”



聲明中指出，將阻止使用歐盟設施將俄羅斯液化天然氣（LNG）轉移到第三國，並補充說：“歐盟將禁止在歐盟領土上提供俄羅斯液化天然氣的重新裝載服務。”



聲明指出，將採取新措施防止規避歐盟制裁，並將針對向第三國出口對俄羅斯軍事系統發展重要的貨物引入檢測機制。



聲明還表示，一些為俄羅斯提供服務的船只將被禁止進入歐盟港口。



聲明中指出，向俄羅斯提供民用和軍用（軍民兩用）技術的61家公司被列入名單，並指出這些公司（其中一些位於第三國）將受到更嚴格的出口限制制裁。



通過這一方案，歐盟首次對俄羅斯液化天然氣採取限制措施。



由於自2022年以來一直持續的與烏克蘭的戰爭，歐盟對俄羅斯實施了廣泛的限制，其中包括石油和煤炭在內的貿易、金融、能源、工業、技術、運輸、兩用產品和包括黃金和鑽石在內的奢侈品。