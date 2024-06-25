坎貝爾希望美中軍事溝通線在危機中真管用

坎貝爾稱恢復兩軍高層溝通努力是有成效的，但不知在危機時能否起決定性作用 CFR視頻 中評社華盛頓6月24日電（記者 余東暉）美國副國務卿坎貝爾24日表示，當前美中兩軍關係關鍵是建立信心建設和危機管理機制，以應對疏忽和誤判可能導致的意外升級，希望這些機制在挑戰性時刻和發生危機時真能管用。



中美兩軍的高層溝通從去年底開始陸續恢復。以中美防長最近在香格里拉對話會上實現18個月來首次會面為標誌，中美兩軍高層交往基本上全面恢復。



中國防長董軍5月31日在與美國防長奧斯汀會談時指出，當前中美兩軍關係止跌企穩的局面來之不易，兩軍應堅守不衝突不對抗的底線，真正當好兩國關係的穩定基石。兩軍溝通的目的是增進瞭解、消除誤解、積累互信。希望美方言行一致，與中方相向而行，切實落實好兩國元首共識，堅持以和為貴、以穩為重、以信為本，加強交流、擔當責任、推進交往，探索出一條符合雙方共同利益、契合全世界期盼的兩軍正確相處之道。



在美國智庫“外交關係委員會”（CFR）24日舉行的“中國戰略倡議”發佈研討會上，出席演講的美國副國務卿坎貝爾在回答五角大樓官員提出的“現在美方從過去四十年兩軍關係時斷時續中吸取什麼教訓，希望建立什麼樣的兩軍關係”時，闡述了美方重建美中兩軍高層溝通的目的。