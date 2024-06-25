中東資金湧入　港股注新活水

聯想獲沙特主權基金投資可換股債券，將會在中東、非洲設立地區總部，發掘新機遇。（大公報） 中評社香港6月25日電／大公報報導，美歐政經不穩的環境下，中東資金加快湧入中國，卡塔爾、沙特主權基金分別入股華夏基金及投資聯想集團可換股債券。隨著內地、香港與中東地區市場聯通、金融合作加強，相信中東資金流入人民幣資產方興未艾，為港股注入更多活水。



美國總統大選將至，市場擔心美國政治矛盾激化，隨時出現不可預計的黑天鵝事件。與此同時，最新歐洲議會選舉結果顯示，民粹民族主義、極右翼勢力有抬頭崛起的跡象，貿易保護主義情緒擴散，令歐洲政治及經濟不確定性、不穩定性進一步增加。



近周歐元區股市、債市、匯市同步下跌，市場憂慮歐元區存在分裂的可能，令全球經濟前景添加新變數，美歐投資市場的可測性持續下降，一直重倉美歐資產的中東資金不能不加快進行分散投資的部署，加注更多中國股債資產。



美歐政經形勢不穩，正是中東資金來華投資的時機，特別是外貿等經濟數據表現突出，以美元計價5月出口同比增長7.6%，為四個月最快，利好經濟穩步﻿復甦，增加包括中東等外資押注中國信心。事實上，近月中東主權基金連環出擊，加倉人民幣資產，從中可見中東油資身體力行，提高中國投資比重，為內地A股及港股注入新活水。



入股華夏基金 長線看好A股



資產管理規模5000億美元、位列第九大主權基金的卡塔爾投資局，入股內地第二大公募機構、資產管理規模1.8萬億人民幣的華夏基金約10%股權，估計投資額約4.9億美元，折合逾38億港元。這宗交易具有重要意義，代表中東資金長線看好A股，從中可更好抓緊內地資本市場改革開放與國際接軌帶來的機遇，而華夏基金引入外資股東，亦有助資產管理業務走出去、壯大發展。



此外，中東資金對內地創新科技發展也投下信心票，沙特主權基金旗下Alat投資聯想集團發行20億美元（約160億港元）可換股債券，看好AI電腦市場增長空間，未來聯想亦會在中東、非洲設立地區總部，發掘市場新機遇。



中東資金在短時間內連下兩城，涉及資金達200億港元，看來新一波中東資金正加速湧入中國，有理由相信中資股大反攻，從年內低位回升兩成，當中中東油資是主力買家之一。



港股ETF中東上市 有助吸資



最近中證監主席吳清在北京會見沙特財務大臣傑德安，香港證監會高層亦訪問沙特及阿聯酋，預期內地、香港與中東資本市場聯通、金融合作逐步加強。港股ETF有望在沙特證交所上市，相信快將成事，有助香港市場進一步引入中東資金，支持中資股延續升勢，而中東企業在港上市集資也漸行漸近。



港股市場活力有增無減，恒生指數昨日企穩18000點以上，反映低位有買盤支持，持續吸引包括中東等外國資金流入，上月港股日均成交同比上升38%至1398億港元，下半年港股日均成交金額有望進一步向上突破。