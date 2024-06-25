﻿黃偉綸：資金續流入　港銀存款年增2.1%

香港投資基金公會昨日舉行年會。（大公報） 中評社香港6月25日電／大公報報導，香港投資基金公會昨日舉行年會，財政司副司長黃偉綸於會上表示，香港國際金融中心的地位不斷增強，持續有資金流入本港，今年首4個月銀行存款總額按年增約2.1%。證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀亦指，認可香港基金去年資金流反彈的勢頭延續至今年，首4個月錄得資金流入82億元人民幣，超越去年全年。



黃偉綸對香港經濟感到樂觀，指即使過去數年面對地緣政局及高息等因素影響，多項數據仍顯示香港經濟具有活力及韌性，有信心香港作為國際金融中心的地位會不斷增強。他續稱，今年首4個月銀行存款總額16.6萬億港元，較去年增長2.1%；香港有約2700家單一家族辦公室，多過新加坡，其中約60%管理價值超過5000萬美元的資產。另外，過去3年在港的家族辦公室、對衝基金經理、私募基金經理增長24%，企業亦有重返香港，各種數據均顯示樂觀一面。



基金淨流入82億 超去年全年



蔡鳳儀則表示，內地與香港基金互認安排進一步優化，為本港基金管理業帶來機遇。認可香港基金去年資金流顯著反彈，扭轉2022年的淨贖回，正面勢頭延續至今年。今年首4個月錄得資金流入82億元人民幣，超越去年全年的59億元淨流入，以及疫情前的2019年的72億元淨流入。



蔡鳳儀指出，互認基金客地銷售比例由50%放寬至80%，意味著放寬後，認可香港基金向內地客最高銷售規模，將是基金管理規模的4倍。而截至今年3月底，逾70只在香港註冊的證監會認可基金滿足互認資格要求，管理資產規模2580億元人民幣。她又透露，ETF通自2022年7月推出以來，帶動本港ETF市場交投，今年首季ETF占主板成交比例達14%。



金融發展局主席李律仁於同一場合表示，香港是世界最大離岸人民幣中心，隨著愈來愈多國家接受人民幣結算，預期將愈來愈多人持有人民幣，意味著對人民幣投資及風險產品的需求大增。他指，香港正好抓緊有關機遇，拓展更多創新人民幣投資及風險產品。



金管局助理總裁（外事）許懷志說，理財通2.0推出後的2至3個月，開戶3.7萬個，新增資金流350億元人民幣。他指，內地家庭持有大量未投資現金，優化計劃可為業界帶來新機遇。金管局目前專注落實跨境理財通2.0，而隨著產品在港發展，會持續留意業界需要，探索跨境理財通3.0。