保誠推投資相連壽險　擬增4000理財顧問

蔡明雄認為，香港舉辦更多盛事，有助吸引人才來港。（大公報） 中評社香港6月25日電／大公報報導，特區政府在今年3月1日公布“新資本投資者入境計劃”安排，保誠保險首席客戶及市場拓展總監蔡明雄表示，保誠為此在產品、增值服務，以及人才招募三大方面都不遺餘力，除推出“雋珀投資計劃”讓有意來港人士投資外，更新增“專才到港增值服務”和“品味生活通行證”等服務，希望為來港人士打造全方位支援的生態圈，並計劃再於今年內增聘4000名理財顧問。



在投資移民計劃方面，保誠有專業團隊協助客戶進行金融規劃和資產管理，蔡明雄透露，現時團隊約有2萬人，約8000名理財顧問持有由保監局發出保險中介人資格的投資相連長期保險牌照。他又透露，於去年年底，已經有400名員工透過特區政府的高才通計劃加入保誠，料有關趨勢持續。



蔡明雄指，保誠由人才計劃來港到來港後均提供一系列全方位服務；例如客戶希望透過“新資本投資者入境計劃”來港，可選擇保誠旗下的投資相連壽險“雋珀投資計劃”。這是“新資本投資者入境計劃”下的合資格集體投資計劃，包括壽險和一系列的投資選項。他表示，對於一些較為保守、對非住宅投資或其他投資產品不太瞭解的人，保險是一個非常好的選擇。



提供教育和信托等專業咨詢



人才來港後，保誠與不同合作夥伴合作，在住屋、醫療、教育、生活消費等方面提供支援服務，助他們更快適應本地生活，加快投入工作。他又提到，對有子女的家庭，教育是來港專才最關注的事項之一，所以保誠的“專才到港增值服務”會向初來港人士提供教育咨詢；此外，該服務還包括提供稅務財務和企業融資，以及信托與家族辦公室服務等方面專業咨詢。專才客戶投保合資格保單，亦可享用“品味生活通行證”服務，保誠將照顧客戶及其家人在﻿休閑、購物及健康管理上的各種需要。



此外，保誠十分支持特區政府在港推動更多盛事，因為多姿多彩的生活有助吸引人才來港。繼去年小黃鴨後，今年保誠再度贊助全球最大型多啦A夢展覽之一的“100%多啦A夢＆FRIENDS”巡回特展，希望吸引更多人才及旅客來港。