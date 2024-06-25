信和便利服務平台　助融入新生活圈

左圖：蔡碧林表示，人才來港後可以短暫租住集團旗下的服務式住所。右圖：信和旗下的服務式住所——柏寓。（大公報） 中評社香港6月25日電／大公報報導，信和集團作為人才辦的合作夥伴，早前宣布推出“信和人才匯”一站式人才服務平台，全方位為來港人才提供衣、食、住、行等一系列生活便利的專屬禮遇，以及就業和人才發展計劃。信和集團資產管理董事蔡碧林稱，希望幫助人才快速融入香港社會及全新的生活圈，同時擴大人脈圈子及發展機遇，為香港的經濟發展注入新動力。



信和人才匯為來港人才於住宿、消費、就業等多個範疇提供支援，包括在旗下服務式住所提供租金減免。蔡碧林表示：“人才來港第一件事就是要找住的地方，但他們初到香港，未必熟悉所有地區，可短暫租住集團旗下的服務式住所，然後才慢慢決定理想居住地點。”



因應市場需求，信和住宅租務於去年2月為來港專才推出信和高端人才禮遇，為合資格人士提供住宅租務優惠，錄得多個成交個案，租務表現理想，隨著輸港人才接踵而來，預料將可繼續帶動本地住屋需求。



邀合作夥伴加盟 支援更全面



除了提供短期及長線的住屋選擇及建議外，為滿足商務專才對企業服務的殷切需求，信和人才匯亦會透過集團的信和管業優勢及多元化的商廈物業組合，為專才提供量身定制的企業服務，如辦公室空間租賃、設計規劃等一站式租賃方案。



信和人才匯同時提供一站式便利生活的專屬服務，貼心照顧生活的每個層面，包括酒店住宿、消費購物禮遇等方面的優惠，讓人才在香港的新生活能享受無縫銜接的體驗。蔡碧林稱：“集團未來將繼續擴展並邀請更多合作夥伴加盟，就風險及財富管理、醫護健康、教育等多方面提供更全面的支援，協助人才在香港建家。”



事實上，集團一直與不同的機構合作，如投資推廣署、引進重點企業辦公室、創新科技及工業局、勞工及福利局、港深創新及科技園、創新科技署、香港科技園等，並透過企業簡介會，為來港的專業人士和創業者提供了寶貴的資訊，為他們的事業發展鋪路，同時協助他們構建個人網絡，增進人才之間的交流與合作。