日媒：岸田陣營對要求岸田下台的論調提高警惕

中評社香港6月25日電／共同社報導，鑑於日本前首相菅義偉就自民黨派系收回扣事件提及首相岸田文雄的責任，岸田身邊人士對要求其下台的論調會否擴散提高警惕。各家媒體的輿論調查結果也反映出對岸田領導力的較低評價。為了在9月的黨總裁選舉中實現連任，岸田將在內政和外交方面“拿出成果”（官房長官林芳正語），以期扭轉外界對其的評價。



菅義偉在23日的網絡節目中就收回扣事件稱：“直到今天，首相自己一直沒有提及（自身）責任。感到不信任的國民很多。”林芳正24日在記者會上被問及此事時稱“不作評論”，強調政府將繼續努力推進各種政策。他表示：“將真誠接受國民對政治不信任的呼聲，專注於無法延後的難題並拿出成果來。”



林芳正是岸田派（計劃解散）的幹部。作為政策課題，他列舉了能登半島地震災後恢復與重建、邁向成長階段的經濟振興、在日益複雜的國際環境下的外交。官邸消息人士也期待，“面對難題逐一拿出成果就會得到評價”。



不過，在共同社22、23日實施的輿論調查中，向回答不支持岸田內閣的自民黨支持者詢問理由，結果第一是經濟政策，第二就是“首相沒有領導力”，達到27.1%。在各家媒體同一時期的調查中，圍繞收回扣事件的應對，多數回答認為岸田沒有發揮領導力。



在國會閉幕前後的時間點，自民黨議員對岸田表達不滿或要求換人的言論紛紛浮出水面。岸田派中堅議員雖期待岸田連任總裁，但也透露危機感稱：“僅僅強調政策，情況只會越來越糟。但派內沒有能改變潮流的人。”