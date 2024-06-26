李家超記者會：要把握好國家發展帶來的機遇

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月26日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超6月25日出席行政會議前會見傳媒。李家超表示，27日將率領特區政府代表團到廣州，出席第24次粵港合作聯席會議。此次會議目標是“承先啟後”，總結過去一年的合作成果，同時闢劃未來合作計劃，特別在科技創新，金融領域，醫療衛生等方面持續深化粵港合作。李家超表示，粵港兩地合作推進大灣區高質量發展，空間廣闊，機遇無限，可以發揮協同效應，優勢互補，互利共贏，多方面開拓合作領域，為大灣區注入發展動能。期間，他還就有關迎接七一的準備、香港機場顯示屏系統故障事故、中電過去數月接連發生的電力事故等問題作出回應。



以下是李家超的發言及中文問答內容：



行政長官：大家早晨。今日我在這裡預告，後日（六月二十七日），即星期四，我將會率領特區政府代表團前往廣州，出席第二十四次粵港合作聯席會議。代表團成員包括政務司司長、律政司副司長、政制及內地事務局局長、財經事務及庫務局局長、環境及生態局局長、醫務衞生局局長、運輸及物流局局長、創新科技及工業局局長，以及相關政府官員。



粵港合作聯席會議經已成立26年，由廣東省省長和我共同主持，一直得到中央政府和廣東省政府的高度重視和大力支持。上一次會議去年三月在香港舉行。



廣東一直是香港與內地區域合作中最重要的夥伴，粵港之間在多領域、深層次的全方位合作，合作無間。在過去一年，雙方的溝通交流更加緊密，不同層級的互訪亦更加頻繁，而各項促進大灣區互聯互通的改革措施亦有豐碩成果，包括大灣區青年就業計劃、大灣區高端人才流動、大灣區律師執業考試、海空貨物聯運、“港車北上”、跨境數據流動、“港資、港法、港仲裁”、“港澳藥械通”等，對香港居民及企業用好粵港澳大灣區機遇，以及推動大灣區各城市間的高水平融合發展，發揮關鍵作用。