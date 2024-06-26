“藝欣向榮”兩岸青年藝術家作品展在京舉辦

“2024藝欣向榮——兩岸青年藝術家作品展”25日在北京台灣會館舉辦（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月26日電（記者 李子寧）由全國台聯文宣部主辦，北京市台聯承辦，東城區政協台盟界別協辦的“2024藝欣向榮——兩岸青年藝術家作品展”25日在北京台灣會館舉辦。本次展覽邀請中央美院造型學院原院長馬路教授、中國美術家協會理事李炯毅副教授及16位台灣、8位大陸青年藝術家創作展品，展品包括剪紙、雕刻、瓷器、壁畫等品類，共計73件。



開幕式上，全國台聯副會長白天亮致辭表示，今年4月10日，習近平總書記在會見馬英九先生一行時強調，兩岸青年要把握歷史大勢，堅守民族大義，維護國家統一，勇擔時代重任。本次展覽主題“藝欣向榮”，正是寓意兩岸青年藝術家及其作品創作欣欣向榮，共享中華文明偉大榮光，攜手“一心”共同奔赴中華民族偉大復興新征程。全國台聯長期致力於溝通聯誼服務團結兩岸同胞，傾力推動兩岸文化交流，弘揚和創新中華優秀傳統文化。兩岸青年的相知相交，讓我們增進瞭解、積累互信，化解疑惑，尋求共識；兩岸文化的交流讓我們尋根探源，自覺做中華文化的守護者、傳承著、弘揚者，增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感。今後，全國台聯將繼續加強同兩岸藝術家、青年團體和有關方面的合作，推動兩岸文化交流，深化兩岸融合發展，攜手廣大台胞共同傳承弘揚中華優秀傳統文化。



華僑大學新聞與傳播學院台灣籍副教授張立本表示，兩岸青年是民族跟國家未來的希望，青年人朝氣蓬勃，通過交流互動，相信更能夠激發青年人的想象力。對於往經常往來兩岸的青年學子，更多了一份責任，因為這些青年時兩岸的橋梁，需要努力讓自己的作品成為台灣人的“眼睛”，通過這一雙“眼睛”讓台灣人能夠看到真實的中國大陸。



台灣青年藝術家代表、廈門大學研究生陳佳晶表示，兩岸青年交流對於推動兩岸融合、兩岸關係和平與穩定發展始終具有重要意義。習總書記明確指出，青年是國家的希望、民族的未來，而兩岸青年交流交心、互學互鑒的過程，正是推動兩岸文化藝術相互融合、共同發展的重要途徑。兩岸文化同根同源、一脈相承的情感和文化認同是兩岸融合發展的源泉。在中華民族偉大復興的征途中，兩岸青年共同承載著中華文化的傳承與發展的責任，肩負著為國家繁榮富強、民族振興而奮鬥的時代使命。



開幕式上，部分來自台灣和大陸的青年藝術家代表進行了作品捐贈。

