6月25日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京6月26日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧6月25日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



路透社記者：中國駐韓國大使館表示，根據初步判斷，昨天，有17名中國公民在韓國一家鋰電池工廠火災中喪生。外交部能否介紹最新情況？



毛寧：據韓方通報，6月24日韓國京畿道華城市一家電池製造廠發生重大火災，造成22人遇難。初步判斷遇難者中包括17名中國公民，具體信息還需進一步確認。火災還造成8人受傷，其中1名中國公民受輕傷，已得到及時救治。對於火災的具體原因和傷亡情況，韓方還在進一步調查和確認之中。我們對事故中不幸遇難人員深表哀悼，向傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問。



中國政府對火災造成中方人員重大傷亡高度重視，外交部和中國駐韓國大使館第一時間啟動領事保護應急機制，全力開展事故應急處置和善後工作。邢海明大使連夜趕赴火災現場，實地瞭解事故情況、搜救進展和善後安排，並聽取韓主管部門介紹。中方已要求韓方盡快查明事故原因，全力救治傷員，做好善後處理，並為中國傷亡人員家屬提供協助。我們將繼續全力做好後續工作。



中新社記者：中方今天發布了習近平主席將出席和平共處五項原則發表70周年紀念大會並發表重要講話的消息。請問發言人能否進一步介紹和平共處五項原則發表70周年紀念活動整體情況？



毛寧：今年是和平共處五項原則發表70周年。70年前，周恩來總理首次完整提出“互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處”五項原則。70年來，和平共處五項原則被世界各國普遍接受和認可，成為國際關係基本準則和國際法基本原則。