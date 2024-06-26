外交部答中評：堅決反對美涉台言論

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京6月26日電（記者 海涵）6月24日，美國務院發言人譴責中方出台《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，聲稱中方此舉升級局勢和破壞穩定，要求中方保持克制、不要單方面改變台海現狀。外交部發言人毛寧昨日在例行記者會上就此回答中評社記者提問時指出，我們對美方有關言論表示強烈不滿和堅決反對。維護國家統一和領土完整，是每個主權國家的神聖權利。運用刑事司法手段懲處分裂國家的犯罪分子、維護國家核心利益，是世界各國通行做法。任何外部勢力無權對此說三道四。



毛寧表示，對分裂國家、破壞國家統一的“台獨”頑固分子依法追究刑事責任，是有法必依、違法必究的必然要求，是捍衛國家主權、統一和領土完整的應有舉措，是堅持一個中國原則、維護台海和平穩定的有力保障。



毛寧指出，台海的真正現狀就是兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。“台獨”與台海和平穩定水火不容。當前台海局勢的最大挑戰來自“台獨”分裂活動和外部勢力干擾破壞。如果美方真心維護地區和平穩定，就應該切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守不支持“台獨”的承諾，停止干涉中國內政，停止以任何方式向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。

