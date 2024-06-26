外交部：將繼續採取措施保護在華外國人安全

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京6月26日電（記者 海涵）關於6月24日兩名日本公民在蘇州遇襲一事，外交部發言人毛寧6月25日下午在例行記者會上應詢表示，傷者第一時間被送醫並得到及時救治。中方將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。



有記者提問：6月24日，有一名日本家長和日本兒童在江蘇被刺，請問這是否是針對日本人的襲擊？發言人是否可以提供更多信息？前不久，在吉林也發生了美國公民被刺的事件，短時間內發生兩起外國人被刺事件，請問發言人對此有何回應？



毛寧說，“關於你的第一個問題，6月24日下午，兩名常住江蘇省蘇州市的日本公民遇襲，一名中國公民同時受傷，傷者第一時間被送醫並得到及時救治。”



毛寧表示，目前兩名日本公民均沒有生命危險，受傷的中國公民仍在搶救中，凶手已經被當場抓獲，案件還在進一步的調查中，中方對發生這樣的事情表示遺憾。中方將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。



“（關於）你的第二個問題，據我瞭解的情況，警方初步判斷這個事情是一個偶發事件，目前還在進一步調查中。”毛寧說，“類似這樣的偶發事件，在世界上任何國家都有可能發生，中方將繼續採取有效措施，像保護中國公民一樣保護在華外國人的安全。”



