中評觀察：跨海而來同奔赴 兩岸攜手創未來

第十六屆海峽論壇日前在福建廈門舉行（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月3日電（記者 李子寧）進入盛夏時節，天氣漸熱，兩岸民間交流也像這盛夏天氣一般“火熱”。從浙江台灣合作周再到海峽論壇，各種兩岸民間交流活動在大陸鋪開，可以說是“目不暇接、精彩紛呈”。筆者認為，兩岸交流活動主要呈現出以下兩大特點：



一是參與的台胞人數增多，“首來族”比例上升。據筆者在浙江台灣合作周及海峽論壇的現場觀察瞭解，參與交流活動的人員中有很大一部分都是台胞，有的是在大陸長期工作生活的台胞，也有專門從島內來大陸參與活動的台胞，同時與筆者以往參加的兩岸交流活動相比，“首來族”的比例也有所上升，特別是台灣青年，更為積極踴躍參與到兩岸的交流活動中。以此次海峽論壇為例，參加的台灣政黨代表、行業代表、社團負責人，以及工青婦、科教文衛、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓就有約7000人。



二是各方面交流合作更加深入，領域更加廣泛。隨著大陸各項產業近年來的快速發展提升，產業比較優勢逐漸顯現，更多的台商台胞來到大陸發展，同時也把島內的資金和技術帶到了大陸，深度融入到大陸的產業鏈和供應鏈。除了經濟外，兩岸在文化、教育等各方面的交流合作也隨著兩岸的深度融合而進一步得到發展，逐漸向“全領域”邁進。進行推動兩岸交流合作的不斷深入。

