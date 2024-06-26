中國駐美臨時代辦籲堅決拒絕美中“新冷戰”

中國駐美公使井泉：美中“新冷戰”對全世界是災難 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓6月25日電（記者 余東暉）中國駐美臨時代辦井泉強調，美國和中國這兩個世界最大的經濟體如果展開“新冷戰”，對全世界都是災難，對所有人都是失敗。他呼籲中美各界堅決拒絕“新冷戰”，將“新冷戰”阻止於“小雪球”狀態。



美國官方正在舉辦“選擇美國”投資峰會，今年有大約一百家中國大陸企業前來參加，是近幾年來最活躍的一次。“美國中國總商會”（CGCC）24日晚間為參會中資企業舉行招待會，井泉應邀在會上做主旨演講，談他對中美關係的觀察與感受。



第三次派駐美國的井泉感覺，中美關係的氛圍總的說一次比一次冷，尤其這次派駐美國的前兩年正值疫情期間，兩國關係處於冷凍狀態。他認為，從去年下半年開始形勢有所變化，今年上半年雙邊總體關係在變暖，雙方交往意願在增加。但縱向比較，如果將中美關係比成一塊堅冰，現在表面有所融化，但內核還是冷凍堅硬，可能得花很長時間才能回到比較正常的狀況。



井泉表示，今年上半年，雙方高層交往恢復，雙方在兩軍關係、人工智能、禁毒、遣返非法移民、人文交流等很多領域取得了實在的進展。但是中美關係依然複雜，面臨著台灣、南海、經貿摩擦、出口管制、對華制裁等許多問題；現在有1700多家中國實體被列到美方的制裁清單上。中美關係面臨的困難和挑戰仍非常多。

