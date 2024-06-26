中出商會推動成立“香港電商發展聯盟”（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月26日電（記者 段曉魯）由香港中華出入口商會牽頭發起，本港相關業界踴躍參與的“香港電商發展聯盟”昨日在香港中華出入口商會舉行成立典禮，商務及經濟發展局局長丘應樺出席主禮。



香港電商發展聯盟榮譽召集人、中出會長貝鈞奇表示，電子商務是目前出口貿易的重要方式，對於香港鞏固國際經貿中心地位，有著重大的意義。“為了凝聚業界力量，開拓電商市場，香港中華出入口商會牽頭髮起成立香港電商發展聯盟，集合業界資源及力量，持續推動電商發展。”



商經局局長丘應樺在致辭時表示，電商為消費者提供了新的購物方式，也為企業提供了更廣闊的市場和發展空間，成為香港經濟增長的新引擎。香港作為國際金融商業物流中心，在發展電商方面有明顯優勢，發展電商將有助於強化香港作為國際貿易中心的地位。



他提到，跨部門“電子商務發展專責小組”已經成立，未來將推出一系列措施，協助大家把握電商機遇。八月將通過香港貿發局在內地電商平台舉辦“香港好物節”，提升港品牌的知名度，鼓勵企業發展電商。



香港電商發展聯盟聯席召集人、進出口界立法會議員黃英豪表示，聯盟成立的目標，就是要凝聚業界力量，發揮香港優勢，搭建香港電商及其他電商關聯行業的交流合作及拓展互聯互通的平台，加強與內地和港澳台以及海外各地電商的聯繁合作，進一步鞏固香港作為國際經貿中心的地位。



黃英豪透露，聯盟未來將就如何推動香港電商業的發展，約見政府有關官員及相關法定機構，爭取政府資源支持跨境電商業務。聯盟亦會取內地政府支持，打通本港業界拓展內地業務的堵點及關卡；同時促成香港與內地電商加強合作，發揮各自優勢共同開拓海外市場，特別是開拓東盟、中東及“一帶一路”沿線市場。



出席的還有聯盟各共同發起機構代表，包括：香港化妝品同業協會監事長何紹忠，香港孕嬰童業協會會長林廣德會長、副會長李乃玲，香港電商聯會主席袁念祖，香港攝影器材進口商會主席李永祥，香港速遞業協會會長吳江、副會長陳俊威，港九罐頭洋酒夥食行商會主席葉本良，大中華自媒體協會副會長蔡潔霞，大灣區健康產業協會常務副會長楊淼，南北行公所副主席黃楚恆、婦女部副主任李馥怡，美中電商貿易協會副會長徐麗萍副、代表馮燁，香港直播電商聯會常務副會長湯雷，香港跨境電子商貿總會副會長兼秘書長莊少暖、副會長梁國柱，香港網商會名譽會長張群、常務理事李清芳等。