李家超將率團赴廣州出席粵港合作會議

行政長官李家超出席行會前見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月26日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超25日出席行政會議前會見傳媒時預告，27日將率領特區政府代表團到廣州出席第24次粵港合作聯席會議，此次會議目標是“承先啟後”，總結過去一年的合作成果，同時闢劃未來合作計劃，特別在科技創新、金融領域、醫療衛生等方面持續深化粵港合作。李家超表示，粵港兩地合作推進大灣區高質量發展，空間廣闊，機遇無限，可以發揮協同效應，優勢互補，互利共贏，多方面開拓合作領域，為大灣區注入發展動能。李家超強調，未來會繼續深化與各省市自治區合作，以背靠祖國和連通世界的優勢，發揮好超級聯繫人和超級增值人角色，與內地不同地方優勢互補，推動高質量發展。



李家超表示，將在27日率領特區政府代表團前往廣州，出席第二十四次粵港合作聯席會議。代表團成員包括政務司司長、律政司副司長、政制及內地事務局局長、財經事務及庫務局局長、環境及生態局局長、醫務衞生局局長、運輸及物流局局長、創新科技及工業局局長，以及相關政府官員。



粵港合作聯席會議經已成立26年，由廣東省省長和香港特首共同主持，一直得到中央政府和廣東省政府的高度重視和大力支持。上一次會議去年三月在香港舉行。李家超說，廣東一直是香港與內地區域合作中最重要的夥伴，粵港之間在多領域、深層次的全方位合作，合作無間。在過去一年，雙方的溝通交流更加緊密，不同層級的互訪亦更加頻繁，而各項促進大灣區互聯互通的改革措施亦有豐碩成果，包括大灣區青年就業計劃、大灣區高端人才流動、大灣區律師執業考試、海空貨物聯運、“港車北上”、跨境數據流動、“港資、港法、港仲裁”、“港澳藥械通”等，對香港居民及企業用好粵港澳大灣區機遇，以及推動大灣區各城市間的高水平融合發展，發揮關鍵作用。



大灣區現時是國家開放程度最高、經濟活力最強的地區之一。總人口達8700萬，二○二三年經濟總量突破14萬億元人民幣。大灣區以不到全國百分之一的國土面積，創造了全國九分之一的經濟總量，超過很多發達經濟體，很可能將來成為全球四大灣區之首。李家超說，在去年四月，國家主席習近平更加強調：“粵港澳大灣區在全國新發展格局中具有重要戰略地位，要使大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地和中國式現代化的引領地”，為粵港澳大灣區賦予大灣區“一點兩地”的新戰略定位和歷史使命。