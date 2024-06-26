李家超：市民喜迎七一 警方如常做好治安管理

行政長官李家超出席行會前見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月26日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超25日出席行政會議前見記者表示，七一回歸臨近，相信香港現時大致平穩，在安全已經獲得保障的情況下，市民會抱著喜慶的心情度過七一，而警方會一如既往按照實際需要做好治安管理。



李家超表示，慶祝特區成立二十七周年，相信社會的氣氛是熱烈的，亦相信大家經歷過二○一九年的“黑暴”、港版“顏色革命”，對於現時安全平穩的局面，大家會很珍惜，“所以我相信市民會以喜慶態度迎接七一的二十七周年紀念。”



對於今年繼續沒有七一遊行，李家超說，每個人對於不同的事情都有很多意見，這是很正常的，而表達方法亦很多，本港現時有很多渠道讓市民表達意見，希望大家以喜慶的心情去渡過七一。



李家超又提到，也要小心慎防過往一些不好的經歷，包括有些公眾活動被人騎劫，要警惕、要小心。“但我相信現時大致平穩、安全已經獲得保障的情況下，市民會懷著喜慶的心情渡過七一這個重大日子。警方會一如既往，按實際需要做治安管理。我相信當日會是喜氣洋溢，因為我們有不同措施和市民慶祝──較早前已經說過──我們有很多交通優惠，讓市民可以自由到不同地方慶祝；有很多文化康樂設施免費開放或提供優惠價讓市民享用。不同食肆亦提供優惠，商場有消費優惠，政府漁農自然護理署亦提供某些特定購買項目優惠等，會是喜氣洋溢的。”



