李家超：機場顯示屏系統故障事故不應發生

行政長官李家超出席行會前見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月26日電（記者 盧哲）香港國際機場航班資料顯示系統日前發生故障，後備系統亦未能正常運作。香港特區行政長官李家超25日表示，對事件非常關注，又認為事件不應該發生，要求機管局詳細調查及提交報告。李家超強調，香港作為航空樞紐，每日處理航班數目以千計，事件中受影響旅客數目龐大，情況需要改善。香港國際機場是香港重要的競爭力，作為航空樞紐必須做到世界水平一流服務。



李家超出席行政會議前表示，運輸及物流局局長於事故發生後，已約見機管局管理人員表達關注，並聽取即時匯報，得悉系統出現問題之外，後備系統的銜接亦出現問題。當局已要求機管局於詳細調查後盡快提交報告，包括針對機管局的應變措施及事件的應變能力，審視及強化預案，防止類似事件再發。



李家超說，報告除針對事故原因，亦會要求針對應變措施，以及事件發生後的應對能力，去審視及強化這方面的預案。“我們必須防止類似的事情發生，我亦要求運輸及物流局就這方面，與機管局全盤審視系統的設置，尤其是今次後備系統的配置，去提升不同系統啟動的應對能力及檢視各方面的風險管理，尤其是很快第三條跑道系統落成，必須確保整個系統的融合性及配對性。我再次強調，香港國際機場是本港一個重要的競爭力，必須要做到世界水平一流服務。”