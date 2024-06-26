李家超：餘下任期會全力拼經濟

行政長官李家超出席行會前見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月26日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超25日出席行政會議前見記者表示，本屆政府上任即將兩年，政制改革不是其優先處理的事項。“我們已處理基本法第二十三條立法，完成了我們的憲制責任，亦已完善地區治理，我們會全面拼經濟、謀發展、惠民生。”



李家超表示，未來會從幾個方面去做。第一，全面發展經濟，聚焦改善民生。“大家看到在我上任時的負增長已經扭轉，現時是正增長，由上任時的-3.7%改變為+3.3%，而今年的正增長相信是2.5%至3.5%之間。”李家超說，看到不同措施對經濟有一個正面支持作用，包括撤銷樓市“辣招”，交易回復正常。亦有不同措施幫助市民，例如上樓，“簡約公屋”已開始接受申請。在尋找土地方面，已經找到足夠應付10年房屋策略需求的公營房屋和私營房屋。



第二，強化自身優勢，發展新的增長點。李家超說，在這方面我們有很多機遇，包括“搶人才”、“搶企業”的措施，成績很好，我們的競爭力最近亦提升了兩位。在提振經濟方面亦加大了力度，例如政府投資刺激經濟方面，每年保持900億元的政府工程，較過去五年平均760多億元，增加了百分之十幾。另外，亦盡量提振消費，包括舉辦多項活動：“18區日夜都繽紛”、盛事經濟等。亦推動總部經濟，引進不同重點企業，大家都看到，香港投資管理有限公司與兩間在策略方面對香港整體發展很有幫助的示範性企業合作，而且引進重點企業辦公室以及Invest Hong Kong兩個部門都已經引進了不同公司，數目較過往上升的百分點為多。