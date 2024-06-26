快評：“台獨”承擔刑責　休想拉人墊背

中評社快評／大陸21日發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，震懾“台獨”份子。“賴當局”近日未敢高調硬踫，反而是試圖把全台灣人民拖下水，當墊背，有所謂“民國派”也是“台獨”等刻意混淆視聽之說，既沒膽，也不道德。



大陸發布懲治“台獨”《意見》當天，國台辦發言人陳斌華即強調，《意見》只針對極少數涉“獨”言行惡劣、謀“獨”活動猖獗的“台獨”頑固分子，不涉及廣大台灣同胞。



誰是“台獨”？誰在分裂國家、煽動分裂國家？兩岸人民的眼睛是雪亮的，是分辨得出來的，大陸對台部門更是清楚得很；新形勢下，廣大台灣同胞也會更加提高警覺，反對、抵制“台獨”。“賴當局”試圖把全台灣人民拖下水，當墊背，不可能得逞，只能更顯露“台獨”的恐懼和脆弱。



《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》已經發布施行，誰敢視法律如無物，知法犯法，誰就須承擔由此引發的法律後果。根據《意見》，分裂國家、煽動分裂國家犯罪最重是死刑，說“台獨”是死路一條，依法有據。



懲治“台獨”《意見》“無死角”，解放軍“聯合利劍”隨時出鞘，“台獨”份子再叫囂什麼“大陸管不著”，不過是欺人自欺而已。奉勸“台獨”頑固分子在懲“獨”法網和刑事利劍、軍事利劍面前，儘早認清情勢、趕緊懸崖勒馬、痛改前非。