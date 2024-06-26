“星月對話”來啦！27日可賞土星伴月

星空攝影師康健2018年7月11日在陝西西安拍攝的土星特寫。（星聯CSVA供圖） 中評社北京6月26日電／據新華社報導，27日，6月“天象劇場”將迎來謝幕演出——月掩土星。遺憾的是，我國公眾與這幕星空“捉迷藏”無緣，不過當天深夜可以在東方天空欣賞到土星與一輪下弦月“相依相伴”的畫面。



月掩行星是天文愛好者十分喜愛的一類天象，特別是月掩金星、火星、木星和土星，這幾顆行星足夠亮，視直徑也足夠大，在望遠鏡中可以看到月面邊緣一點點“蠶食”掉行星的畫面，非常有趣。



今年6月期間，土星位於寶瓶座，在午夜後升起，日出時位於東南方天空，亮度約1.1等，後半夜觀測條件不錯。27日，月球運行至寶瓶座，發生一次月掩土星現象。



天津市天文學會理事、天津科學技術館天文科普專家宋媛媛介紹，土星是太陽系內第二大行星，僅次於木星，在發現天王星之前，人們把土星公轉軌道視為太陽系的疆界。與木星、天王星、海王星一樣，土星也有光環。土星的光環非常壯觀，而且用望遠鏡就能看到，這也讓土星擁有了一個響亮的名字——“指環王”。



“本次月掩土星，掩帶掃過大洋洲和太平洋，與我國無緣。我國公眾只能在27日深夜，月球和土星升起後，看到它們‘在一起’的景象。屆時，土星在月球右上方不遠處，肉眼看去就是一個明亮的小光點。這幕‘星月對話’觀測時間比較充裕。”宋媛媛說。