勾外力亂港真相　愈揭愈多

圖：黎智英積極推動美國對中國及香港進行所謂制裁，更曾在修例風波期間親自下令企圖煽動更多學生參與非法集結。 中評社北京6月26日電／據大公報報導，危害國家安全的風險一點也嫌多。近年多宗已結案或審理中的國安案件，揭露出的各種行為，令市民瞭解得越多，就越認同“有國安才可護家安”。



壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案於2023年12月18日開審，現已進行90日。隨著庭審推進，多位黎智英昔日的“同路人”逐一作供，供稱黎與美國政要有密切聯繫，多次向美國及香港政黨、個人匯款或捐助，一直積極推動美國對中國及香港進行所謂制裁，更曾在修例風波期間親自下令企圖煽動更多學生參與非法集結……隨著愈來愈多令人“想不到”的真相浮出水面，有關注案件的市民表示，看到背後內幕實在大感震驚，香港真的要築牢維護國家安全的防線。



特區政府6月也推出了《〈香港國安法〉及〈刑事罪行條例〉煽動罪案例摘要》中文版，把關於香港國安法和香港法例第200章《刑事罪行條例》第9條及第10條有關煽動罪等的判決進行編輯整理。案例摘要的中、英文版已上載於特區政府網站，供公眾閱覽。律政司司長林定國表示，有關判例有助大家瞭解國家安全法律的要求，以及法庭如何適用該等法律。



相關案例摘要包括了“唐英傑案”、“馬俊文案”、“譚得志案”等。有法律專家分析並指出，危害國家安全的風險“一點也嫌多”，香港國安法和《維護國家安全條例》充分發揮防範、制止及懲治不同形式的危害國家安全行為的重要作用。