中方促韓方盡快查明電池廠火災原因

圖：韓國警方和調查人員25日進入發生火災的華城電池廠進行調查取證。＼法新社 中評社北京6月26日電／據大公報報導，根據韓國警方和消防部門25日消息，韓國電池製造商ARICELL位於京畿道華城市工廠火災事故，目前已造成23人遇難，三名死者身份已確認。初步判斷遇難者中包括17名中國公民，具體信息還需進一步確認。



當天上午11時34分許，警方在工廠第三棟二層又發現一具遺體，由此火災事故遇難者增至23人，另外還有8人受傷。根據前一天獲取的工廠工人名單，警方初步判定遇難者中5人為韓國籍，17人為中國籍，1人為老撾籍。韓國警方和消防部門將通過屍檢查明死因，並同時進行基因比對以確認死者身份。對於外籍遇難者，警方將通過韓國駐外國使館進行比對。



涉事電池廠火災事發時的監控錄像25日公開。視頻顯示，事發時，廠房二樓堆放電池成品的區域突然冒出白煙，現場工作人員隨即尋找冒煙的電池組來源，在挪動電池組的過程中，堆放電池的區域起火並發生爆炸，工人試圖滅火並未成功，最後爆炸和火光吞噬了整個車間，位於二層的工人最終未能及時逃出而遇難。



中國外交部發言人毛寧25日表示，中方已要求韓方盡快查明華城電池工廠火災事故原因，全力救治傷員，做好善後處理，並為中國傷亡人員家屬提供協助。毛寧表示，“我們對事故中不幸遇難人員深表哀悼，向傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問。”中國外交部和中國駐韓國大使館第一時間啟動領事保護應急機制，全力開展事故應急處置和善後工作。